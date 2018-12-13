Здравоохранение на Украине недофинансировано минимум в восемь раз — депутат

Киев, , 11:33 — REGNUM Для обеспечения бесплатных медицинских услуг на Украине необходимо минимум в восемь раз больше финансирования, заявил член комитета Верховной рады по вопросам бюджета Валерий Дубиль, сообщают 13 декабря украинские «Вести».

По его словам, медицинская реформа на Украине оставляет пациентов наедине со своими болезнями, так как за лечение придется постоянно платить. Так, на 2019 год на программу «Бесплатная диагностика» было выделено 2 млрд гривен ($72 млн) или 51,5 гривен ($1,85) на пациента. Однако только один общий анализ крови составляет 120 гривен ($4,32), подчеркнул Дубиль.

Напомним, ранее в минздраве Украины заявили, что все приемы у врачей без направления станут платными.