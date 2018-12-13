Свидетельство стабильности: о самых популярных подарках на Новый год

Москва, , 11:31 — REGNUM Завкафедрой Российского государственного социального университета Михаила Гундарина радует то обстоятельство, что в рейтинге самых популярных подарков на Новый год у граждан России стали фигурировать книги и предметы народного промысла. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги исследования, проведённого экспериментальной лабораторией «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве РФ, он пояснил:

«Появление в списках новогодних подарков дорогих книг и предметов народного промысла — свидетельство некой стабильности, а не тяги к культуре. Стабильность или нестабильность ведь живёт сначала в сознании масс, и только потом врывается во «внешний» мир. С одной стороны, это вещи бесполезные, но приятные, которыми можно пользоваться или любоваться годами. Значит, эти годы впереди есть, не нужно думать о завтрашнем дне как о последнем и брать от жизни все и поскорее. В этом отличие от тех же гаджетов, которые, конечно, популярны по-прежнему, но более у молодежи.

Во вторых, у людей есть лишние деньги. Небольшие, но именно лишние. Вот смотрите сами: дорогая книга стоит тысячи три. За эти деньги можно купить полезную мультиварку, но такого рода подарки уже как-то неприличны. Культура ведь для большинства такая же бесполезная, но приятная вещь, дело до которой доходит уже после насыщения и установления стабильности. В общем, несмотря на все мрачные прогнозы наши люди смотрят в будущее с оптимизмом. И это радует!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о самых популярных подарках на Новый год сообщил руководитель экспериментальной лаборатории «Нейротехнологии в управлении» Финансового университета при правительстве РФ Николас Коро. По итогам опроса, в рейтинг самых популярных подарков попали книги, особенно «дорогие и трендовые» и предметы, связанные с русскими народными промыслами.

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