Госдума ратифицировала протокол между РФ и Киргизией о поставках нефти

Москва, , 11:15 — REGNUM Протокол к соглашению между правительствами РФ и Киргизии о сотрудничестве в сфере поставок нефти и нефтепродуктов Госдума ратифицировала на пленарном заседании 13 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Само соглашение между странами было подписано в июне 2016 года, а протокол к нему — в апреле 2018 года в Москве. Так, соглашение освобождает от таможенных пошлин поставки нефтепродуктов из РФ в Киргизию. Речь идет о тех нефтепродуктах, которые идут на внутреннее потребление в установленных индикативными балансами объемах. При этом эти нефтепродукты подлежат таможенному декларированию в РФ, как если бы они вывозились за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Между тем закон РФ о таможенном регулировании предполагает, что при вывозе с территории ЕАЭС товаров без точных сведений об их количестве можно прибегать к их временному декларированию. Протокол же ограничивает эти правила и позволяет не прибегать к временному периодическому таможенному декларированию при поставках нефтепродуктов из РФ в Киргизию. Однако при этом документ отмечает, что в случаях поставок углеводородов из РФ трубопроводным транспортом в 2018 году используется временное таможенное регулирование.