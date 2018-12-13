СМИ узнали об отказе «Роснефти» работать в Иране

Москва, , 11:10 — REGNUM Российская нефтяная компания «Роснефть» отказалась от работы в Иране в том числе из-за санкций США против Тегерана, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с топ-менеджерами госкомпании.

Как отмечает издание, в конце прошлого года глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил, что российская компания и Иранская национальная нефтяная компания могут выйти на реализацию совместных проектов с добычей нефти до 55 млн тонн в год.

Однако, по словам одного из источников издания, переговоры прекратились летом 2018 года в связи с угрозой введения американских санкций против Ирана. Другой источник издания отметил, что причиной ухода из Ирана стало в том числе изменение стратегии «Роснефти», которая намерена сосредоточиться на российском рынке.

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Напомним, в начале ноября Соединенные Штаты ввели второй пакет санкций против Ирана, который включает в себя запрет доступа исламской республики к международной финансовой системе, а также экспорта иранских нефти и газа.

Вместе с тем, по словам иранского лидера Хасана Рухани, санкции США против Тегерана — часть психологической войны Вашингтона против исламской республики — не приведут к успеху, тогда как Тегеран продолжит экспорт своей нефти.

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