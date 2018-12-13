В Оренбуржье сократили размер прожиточного минимума для детей

Оренбург, , 11:10 — REGNUM В Оренбургской области установлена величина прожиточного минимума в III квартале 2018 года в среднем на душу населения. Показатель составил 8825 рублей, что на 9 рублей превышает величину за второй квартал 2018 года. Данные опубликованы на портале Оренбургстата.

В третьем квартале величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составила 9391 рубль, пенсионеров — 7256 рублей, детей — 9184 рубля.

Стоит отметить, что по сравнению со вторым кварталом 2018 года произошло снижение величины прожиточного минимума для детей: с 9259 до 9184 рублей. Примечательно, что в ноябре индекс потребительских цен в регионе вырос на 0,5%, а с начала 2018 года — на 3,3%.