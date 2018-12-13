Названа дата открытия чартеров в Египет

Москва, , 11:00 — REGNUM На египетских курортах — в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе — продолжают работать российские инспекторы по авиабезопасности. По данных местных СМИ, власти Египта видят «позитивную реакцию» российских проверяющих, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Власти Египта выполнили часть требований РФ, организован дополнительный досмотр багажа, созданы условия доступа к «стерильной зоне», а также установлено биометрическое оборудование, в частности, сканеров, распознающих лица и сетчатку глаза.

Планируется, что проверка российскими специалистами безопасности аэропортов завершиться до конца 2018 года. Открытие чартерных рейсов из России в Египет может произойти в середине — конце марта 2019 года

По мнению экспертов, понадобится ещё время для подписания протокола по авиабезопасности и межправительственного соглашения, а также для согласования технических моментов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Египте работают около 20 российских экспертов, которые проверяют аэропорты в Хургаде и в Шарм-эш-Шейхе на безопасность. Это 13-я по счёту проверка. В ходе проверки особое внимание уделено так называемому «человеческому фактору».

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