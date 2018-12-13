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Samsung потратил на научные и конструкторские разработки больше всех в мире

Экономика

Общая сумма затрат превысила 15 миллиардов долларов

Samsung потратил на научные и конструкторские разработки больше всех в мире
Samuel M. Livingston
Логотип Samsung

Сеул, 13 декабря 2018, 11:52 — REGNUM  Крупнейший южнокорейский производитель электроники «Samsung Electronics» в 2017 году потратил на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы больше других мировых компаний. «Samsung Electronics» вложил в исследования и разработку новых продуктов 15,2 млрд долларов. Такие данные приводит Европейская комиссия, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Рост затрат за год составил 11,5%.

Следом за «Samsung» расположились: Alphabet (13,4 млрд), Volkswagen (13,1 млрд), Microsoft (12,3 млрд) и Huawei (11,3 млрд). Впрочем, в относительном выражении «Samsung» вложил в НИОКР 7,2% от всех своих затрат; а лидером стал Intel, у которого этот показатель составил 20,9%.

«Samsung» инвестирует средства в разработку более производительных микропроцессоров, более качественных дисплеев, используемых в смартфонах, планшетах и телевизорах, а также в развитие искусственного интеллекта и машинного обучения.

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Зарубежная хроника
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