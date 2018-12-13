Медучреждения Забайкалья увеличили долги из-за «майских указов»

Чита, , 10:58 — REGNUM Финансирование здравоохранения в Забайкальском крае находится в весьма плачевном состоянии. Как сообщает сегодня, 13 декабря, ИА «Чита.ру» со ссылкой на представителя регионального минздрава, с начала 2018 года совокупная кредиторская задолженность медучреждений увеличилась на 38% (это 128,9 миллиона рублей). В таком бедственном состоянии медицинская отрасль региона не находилась с 2013 года.

Речь идёт о необходимости увеличения зарплатного фонда на 2,1 миллиарда рублей.

«Одной из причин образования кредиторской задолженности стала необходимость повышать заработную плату сотрудникам во исполнении «майских указов» президента России Владимира Путина»

Ещё в 406 миллионов рублей оценивается нехватка средств на обязательное медицинское страхование. По данным читинских коллег, на данный момент заблокированы счета двух районных больниц — в Шелопугинском и Нерчинско-Заводском районах Забайкальского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также в Забайкалье существует катастрофическая нехватка сельских медицинских кадров. Нарушения, возникающие в ЦРБ вследствие этой проблемы, уже не раз становились предметом разбирательств в правоохранительных и надзорных органах.

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