Японская компания Mitsubishi разработает реактивный пассажирский самолет

Токио, , 11:11 — REGNUM Японская компания Mitsubishi Heavy Industries заявила, что планирует разработку MRJ (Mitsubishi Regional Jett), первого реактивного пассажирского самолета отечественного производства. Также она намерена «интегрироваться» в производство деталей для судов Boeing. По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», президент компании отметил, что субподряд Boeing и производство MRJ — это два новых параллельных направления в деятельности компании на ближайшие 10 лет. Он также сообщил, что самолеты будут производиться в полном объеме лишь с 2022 года в соответствии с новым всеобъемлющим бизнес-планом.

Компания планирует полностью коммерциализировать новый самолетный проект, сократить расходы и повысить конкурентоспособность.