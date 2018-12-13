Четверг, 13 Декабря 2018 года
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Японская компания Mitsubishi разработает реактивный пассажирский самолет

Экономика

Mitsubishi Heavy Industries сообщила, что рассматривает возможность создания собственного пассажирского самолета

Токио, 13 декабря 2018, 11:11 — REGNUM  Японская компания Mitsubishi Heavy Industries заявила, что планирует разработку MRJ (Mitsubishi Regional Jett), первого реактивного пассажирского самолета отечественного производства. Также она намерена «интегрироваться» в производство деталей для судов Boeing. По информации японской новостной газеты «Тюнити Симбун», президент компании отметил, что субподряд Boeing и производство MRJ — это два новых параллельных направления в деятельности компании на ближайшие 10 лет. Он также сообщил, что самолеты будут производиться в полном объеме лишь с 2022 года в соответствии с новым всеобъемлющим бизнес-планом.

Компания планирует полностью коммерциализировать новый самолетный проект, сократить расходы и повысить конкурентоспособность.

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Зарубежная хроника
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