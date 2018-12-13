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Регионы смогут проверять расходы муниципалитетов

Экономика

Госдума приняла восьмитысячный закон

Москва, 13 декабря 2018, 10:42 — REGNUM  Госдума приняла восьмитысячный закон, в третьем чтении приняты поправки в закон об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Вводится обязанность правоохранительных органов информировать о результатах рассмотрения и принятых решениях по переданным контрольно-счетным органом субъекта РФ (Счетной палатой) материалам — по аналогии с действующими нормами на федеральном уровне.

Кроме того, на все регионы распространяются положения, действующие сейчас в отношении городов федерального значения и предусматривающие, что представительные органы муниципальных образований вправе заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов РФ о передаче им полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Госдума отмечает 25-летие своей деятельности.

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Счетная палата РФ
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