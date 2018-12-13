На Украине упростят розничную торговлю алкогольными напитками

Киев, , 10:38 — REGNUM Министерство экономического развития и торговли Украины упростит розничную торговлю алкогольными напитками, сообщают 13 декабря «Украинские новости».

Согласно сообщению, ведомство отменит некоторые постановления, которые усложняют розничную продажу алкоголя или которые уже устарели.

Так, по правилам алкогольные напитки в розничной сети должны иметь регистрационные сертификаты, однако обязательная сертификация алкоголя на Украине была отменена в 2015 году.

Будет отменено требование к работникам, осуществляющим продажу и хранение алкогольных напитков, иметь профессиональное образование.

Напомним, ранее директор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что с начала 2018 года средняя стоимость алкоголя на Украине выросла на 9%.

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