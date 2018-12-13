Госдума приняла закон о невозвратных бюджетных субсидиях частным компаниям

Москва, , 10:28 — REGNUM Закон, позволяющий инновационным научным центрам возмещать таможенные платежи в виде авансовых платежей из госбюджета, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Ко второму чтению профильный комитет дополнил инициативу новыми нормами, которые позволяют частным негосударственным компаниям получать невозвратные субсидии из федерального бюджета. Речь идет о финансировании капвложений в объекты капитального строительства.

Теперь по решению правительства любая негосударственная коммерческая организация сможет получать субсидии из госбюджета. Причем нововведение не коснется государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Полученные средства компании смогут использовать для вложений в собственные объекты инфраструктуры. Юрлица также смогут получить невозвратные субсидии из госказны, чтобы возместить затраты, которые ранее были направлены на капвложения в инфраструктуру.

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