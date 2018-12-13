На Ямале — острый дефицит рабочих рук

Салехард, , 10:37 — REGNUM На шесть вакансий на Ямале приходится один безработный. Правительство ЯНАО опубликовало прогноз баланса трудовых ресурсов Арктического региона на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам обследования рабочей силы, проведённого в октябре 2018 года, уровень общей безработицы в автономном округе составил 1,9%. Это ниже показателя по Уральскому федеральному округу (4,6%) и России в целом (4,6%).

За девять месяцев 2018 года в службу занятости автономного округа за содействием в поиске подходящей работы обратилось 13 374 человека, что на 796 человек меньше, чем в 2017 году. Признано безработными 3797 человек, что на 20% меньше, чем за девять месяцев 2017 года.

По состоянию на 1 октября 2018 года, в региональном банке свободных рабочих мест зарегистрировано 14 112 вакансий, из них 65,3% — по рабочим профессиям. Причём 47% вакансий — по строительным специальностям. Необходимы водители, электрогазосварщики, монтажники, маляры, каменщики, плотники, инженеры и прочие.

Однако именно обладатели строительных специальностей, которые приезжают на Ямал заработать вахтовым методом, нередко становятся заложниками фирм-подрядчиков, которые месяцами не выплачивают заработную плату. Поэтому в регионе периодически и не первый год возникают забастовки, голодовки и бунты вахтовиков.

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