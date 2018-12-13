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Кредитный портфель промышленности Казахстана превысил $5 млрд

Экономика

Более 64% кредитов приходится на обрабатывающую промышленность

Астана, 13 декабря 2018, 09:59 — REGNUM  По состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитования промышленности Казахстана достиг 2 трлн тенге ($5,41 млрд), что на 1,3% больше, чем годом ранее. Об этом 13 декабря сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Объем кредитов в обрабатывающей промышленности составил 1,2 трлн тенге ($3,24 млрд) или 64% от общего кредитного портфеля промышленности. В горнодобывающей промышленности объем кредитов составил 407,2 млрд тенге ($1,1 млрд) (21,3%).

На электроэнергетику, водоснабжение, газо‑ и теплоснабжение приходится 14% кредитов или 269 млрд тенге ($727 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября 2018 года общий объем кредитов, выданных банками Казахстана, составил 12,8 трлн тенге ($34,6 млрд по курсу на 11 декабря), что на 2,6% меньше, чем 1 ноября 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За 10 месяцев объем потребительских кредитов в Казахстане вырос на 15%

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Экономика Казахстана
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