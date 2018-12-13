США в военное время не смогут укомплектовать резервный флот — СМИ

Вашингтон, , 09:44 — REGNUM В случае реальной военной угрозы государственный резервный флот Соединенных Штатов будет испытывать дефицит личного состава. От этом со ссылкой на данные отчета счётной палаты США сообщает RT.

Согласно тексту документа, нехватка 1,8 тыс. моряков отчасти связана с общим снижением числа судов под флагом США, которые в случае военной угрозы могут быть задействованы для военных нужд. По данным экспертов, снижение количества судов под флагом США связано с высокой стоимостью их эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря министр ВМС США Ричард Спенсер заявил, что Соединенные Штаты должны создать на Аляске стратегический порт и провести в Арктике операции по демонстрации американского флага.

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