Количество активных компаний в Казахстане увеличилось на 15%

Астана, , 09:47 — REGNUM По состоянию на 1 декабря 2018 года в Казахстане действовало 279,2 тыс. компаний, что на 9,4% больше, чем 1 декабря 2017 года, сообщает 13 декабря аналитический портал Finprom со ссылкой на данные Национального банка республики.

Количество активных предприятий составило 155,9 тыс., или 57,6% от общего количества компаний. Данный показатель увеличился за год на 15,1%.

Больше всего активных компаний работают в сфере торговли — 36,9 тыс., что на 17,4% больше, чем годом ранее. В области строительства работает 15,8 тыс. компаний, в области образования — 15 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 октября 2018 года количество компаний крупного бизнеса в Казахстане составило 2340, что на 3,9% больше, чем годом ранее.

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