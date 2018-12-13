Эксперт: реальная инфляция на Украине может достигнуть 12%

Киев, , 09:41 — REGNUM До 12% в 2018 году может составить реальная инфляция на Украине, заявил глава украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, сообщают 13 декабря «Украинские новости».

По его словам, инфляция к концу 2018 года на Украине составит от 10,5% до 12%. Официальная статистика говорит, что к концу года инфляция составит менее 10%.

Дорошенко отметил, что в ноябре подорожали многие продукты: овощи на 9,1%, молоко — на 4,5%, масло — на 2,7%, хлеб — на 6%. Также глава ассоциации отметил, что в 2019 году на Украине будут сильнее расти в цене не продукты, а ЖКХ услуги.

Напомним, ранее правительство Украины объявило о повышении для населения цен на газ на 23,5% с ноября 2018 года.