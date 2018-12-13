За 10 месяцев нетто-продажи евро в Казахстане выросли на 9%

Астана, , 09:36 — REGNUM В октябре 2018 года объем нетто-продаж евро обменными пунктами Казахстана составил 33,6 млрд тенге (6,03 млрд рублей), что на 9,1% больше, чем в сентябре. Об этом 13 декабря сообщает аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

В Алма-Ате объем продаж составил 15,3 млрд тенге (2,7 млрд рублей), что на 1,1% меньше, чем в октябре. В Астане нетто-продажи евро увеличились на 9,1%, до 6,2 млрд тенге (1,1 млрд рублей). В Чимкенте продажи евро выросли в 2,2 раза, до 2,9 млрд тенге (520 млн рублей). Общий объем продаж евро в 2018 году составил 230,1 млрд тенге (41,3 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года нетто-продажи евро обменными пунктами Казахстана составили 196,4 млрд тенге (35,4 млрд рублей по курсу на 13 ноября).

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