Якутии прописали нарастить производство мяса, молока, овощей и яиц

Якутск, , 09:47 — REGNUM 13 декабря в Якутии начал действовать указ «О стратегических направлениях развития сельского хозяйства республики», Документ подписал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Цель документа — обеспечить эффективное и устойчивое развитие сельского хозяйства с учётом особенностей его ведения в непростых климатических условиях республики. Итогом реализации указа должен стать рост обеспеченности населения Якутии продовольственными товарами местного производства. Доля в рационе жителей региона произведённого в республике молока и молочных продуктов должна вырасти до 61%, мяса — до 30%, картофеля — до 66%, овощей — до 51%, яиц — до 65%. Достигнуты эти показатели должны быть к 2024 году.

Продуктивность растениеводства в регионе планируется увеличить с помощью вовлечения в оборот 28 тыс. га сельскохозяйственных угодий, увеличения площади земель, подверженных мелиорации, а также роста обеспеченности семенами картофеля и кормовых культур. В планах также строительство приобретение 50 кормоуборочных комбайнов и 350 единиц прицепного оборудования и строительство овощехранилищ на 6800 тонн.

Что касается животноводства, то рост его продуктивности намерены обеспечить с помощью строительства ста механизированных летних ферм на 10 тысяч голов КРС, возведения 50 ферм на 6000 скотомест, создания 200 типовых коневодческих баз на 20 тысяч голов. Помимо этого, особое внимание будет уделено повышению популяции якутских коров до 1000 голов, увеличению конезаводов, где будут содержаться уникальные породы лошадей, а также модернизации центров промышленного птицеводства и свиноводства вблизи крупных рынков сбыта с развитой транспортной инфраструктурой. Будет также обновлена материально-техническая база оленеводства, которая, как ожидается, повлечёт рост производства мяса оленины до 1500 тонн.

Целью указа также поставлен рост объёма переработки местной продукции — от сырого молока до мёда и рыбы. В планах также увеличить сбор дикоросов, их собираются продавать на экспорт.

В части сбыта сельхозпродукции, то на экспорт будет также ориентировано производство местной экологически чистой продукции традиционных отраслей сельского хозяйства Якутии — как на российские, так и на международные рынки.

С целью поддержать сельхозпроизводителей Якутии в республике будет создан специальный фонд. Помимо этого, будут консолидированы активы хозяйственных обществ с участием Якутии для реализации ключевых инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса. В планах также цифровизация сельского хозяйства через внедрение Единой системы информационно-аналитического обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Якутии опубликовал инвестиционное послание, которым поставил правительству региона задачу к 2024 году привлечь в экономику республики 500 млрд рублей. В документе драйверами экономики названы туристко-рекреационный и транспортно-логистический сектора, а также сферы информационных технологий, креативной экономики и экономики знаний, лесопромышленную, агропромышленную и биотехнологическую отрасли.