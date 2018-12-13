В Москве начали поднимать цены на интернет

Москва, , 09:24 — REGNUM Стоимость услуг московского провайдера RiNet вырастет с 1 января 2019 года на 5%. Об этом сообщает 13 декабря «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо компании абонентам.

Изменение цен провайдер объясняет «законом Яровой» и увеличением НДС с 18 до 20%. Еще один фактор — поправки к постановлению правительства о взаимодействии с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

О росте цен рассказали также абоненты МГТС. Однако в этом случае на тарифы повлиял не «пакет Яровой», а наращивание скорости, отмечает издание. Другие провайдеры столицы пока не заявляли о росте цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2018 года в России вступил в силу пакет антитеррористических поправок в законодательство, известный как «закон Яровой». Операторов связи и провайдеров обязали хранить сообщения, изображения и иную информацию до шести месяцев.

Представители отрасли заявляли, что исполнение новых требований обернется затратами и, следовательно, удорожанием услуг. В регионах увеличение цен наблюдалось уже в летние месяцы.

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