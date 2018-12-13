Товарооборот между Казахстаном и Японией вырос на 49%

Токио, , 09:17 — REGNUM В 2018 году товарооборот между Казахстаном и Японией увеличился на 49%, до $1,4 млрд, заявил заместитель министра по инвестициям и развитию республики Арыстан Кабикенов в ходе казахстанско-японского бизнес-форума, передает 13 декабря телеканал «Хабар 24».

В форуме приняли участие представители правительства Японии и около 20 крупных японских компаний. Выступая на мероприятии, Кабикенов отметил, что за два года стороны провели четыре бизнес-форума и семь семинаров.

В мероприятии также принял участие заместитель председателя Marubeni Corporation Шигеру Ямазое. Он сказал, что компания вложила инвестиции в проекты по разработке урана и других природных ресурсов в Казахстане, а также планирует продолжить инвестировать.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня заместитель министра экономики, торговли и промышленности Японии Тадао Янасэ на встрече с министром по инвестициям и развитию Казахстана Женисом Касымбеком заявил, что Токио заинтересовано в инвестировании в экономику Казахстана.

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