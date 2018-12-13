В Северо-Осетинском университете прошла первая аттестация экскурсоводов

Владикавказ, , 08:48 — REGNUM Первые выпускники программы профессиональной переподготовки Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова получили сертификаты, подтверждающие квалификацию экскурсоводов, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что по итогам обучения аттестованы 33 экскурсовода и 9 управляющих гостиничным комплексом.

«Недостаток квалифицированных гидов сдерживает развитие туризма в республике. Наши программы повышения квалификации позволили освоить новые компетенции и повысили профессиональный уровень слушателей», — сообщил проректор по внешним связям и развитию СОГУ Алан Уадати.

В вузе напомнили, что туризм и рекреация является одним из основных разделов проекта Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Туротрасль Северной Осетии получит поддержку на 1,7 млрд рублей