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В Северо-Осетинском университете прошла первая аттестация экскурсоводов

Экономика

По итогам обучения аттестованы 33 экскурсовода и 9 управляющих гостиничным комплексом

Владикавказ, 13 декабря 2018, 08:48 — REGNUM  Первые выпускники программы профессиональной переподготовки Северо-Осетинского государственного университета (СОГУ) им. К. Л. Хетагурова получили сертификаты, подтверждающие квалификацию экскурсоводов, сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что по итогам обучения аттестованы 33 экскурсовода и 9 управляющих гостиничным комплексом.

«Недостаток квалифицированных гидов сдерживает развитие туризма в республике. Наши программы повышения квалификации позволили освоить новые компетенции и повысили профессиональный уровень слушателей», — сообщил проректор по внешним связям и развитию СОГУ Алан Уадати.

В вузе напомнили, что туризм и рекреация является одним из основных разделов проекта Стратегии социально-экономического развития Северной Осетии до 2030 года.

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