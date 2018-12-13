Опрос показал, сколько работодателей в России повысят зарплаты в 2019 году

Москва, , 08:42 — REGNUM Более половины работодателей в России не намерены повышать зарплаты своим сотрудникам в 2019 году, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса аналитиков сервиса rabota.ru.

Так, 56% работодателей отрицательно ответили на вопрос, будут ли они индексировать зарплаты работников в следующем году, 18% ответили утвердительно, еще 25% затруднились ответить на вопрос.

«Работодатели готовы повышать зарплаты избранным результативным сотрудникам, которые прямо или косвенно влияют на рост бизнеса», — прокомментировал итоги опроса глава пресс-службы сервиса Сергей Денисенко.

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Вместе с тем большинство работодателей (58%) не намерены премировать своих сотрудников и по итогам 2018 года. Премировать только некоторых сотрудников согласны 24% респондентов, 18% готовы премировать всех своих работников.

Отмечается, что опрос проводился среди 655 представителей российских компаний и их руководителей во всех федеральных округах РФ с 4 по 11 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдума РФ повысила размер минимальной оплаты труда в России с 1 января 2019 года на 117 рублей, до 11 тыс. 280 руб. в месяц. Показатель в 117 руб. — средний, в зависимости от региона он может колебаться и доходить до 351 руб.

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