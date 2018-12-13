Названы претенденты на активы «ВТБ Украина»

Киев, , 08:45 — REGNUM Три крупных игрока претендуют на активы и обязательства дочернего банка ВТБ на Украине, лицензия которого была отозвана Национальным банком Украины (НБУ) в ноябре. Наиболее высоки шансы Первого украинского международного банка (ПУМБ), принадлежащего украинскому предпринимателю Ринату Ахметову, пишет 13 декабря «Коммерсантъ».

Реальные заявки также подали украинский Альфа-банк и ТАСкомбанк. Первый входит в «Альфа-Групп», которая владеет российским банком с тем же названием и имеет зарубежную регистрацию. Владелец ТАСкомбанка — украинский политик и предприниматель Сергей Тигипко.

В перечне претендентов еще пятеро: Универсал-банк, Кредобанк, Мотор-банк, Асвио-банк и КИБ. Победитель конкурса может получить активы и обязательства неплатежеспособного банка или весь банк, однако, по данным источников издания, никто из претендентов не рассматривает приобретение всего банка.

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