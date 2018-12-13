\Малый бизнес приносит Москве почти четверть доходов

Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве растет доля поступлений в бюджет от малого и среднего бизнеса. Вклад таких поступлений, включая платежи индивидуальных предпринимателей, составляет 23,2%, сообщается на портале мэра Москвы.

По словам руководителя столичного Департамента финансов Елены Зяббаровой, в 2014 году доля поступлений от малого и среднего бизнеса в городской бюджет составляла около 17%.

За январь-октябрь 2018 года малый и средний бизнес принес в бюджет Москвы 397,4 млрд, на 17,5% больше, чем за аналогичный период 2017 года. С начала ноября в бюджет поступило 1913,5 млрд рублей.

Зяббарова уточнила, что больше всего прибыли приносят малые предприятия в сфере торговли (26,7% всех поступлений), на втором месте — строительный бизнес (22,5%), на третьем — обрабатывающая промышленность (7,7%), а также сфера услуг (6,9%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве сейчас находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

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