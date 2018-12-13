Нижегородского производителя средств для водоочистки пытаются обанкротить

Нижний Новгород, , 07:31 — REGNUM Завод из Ивановской области пытается обанкротить производителя химической продукции из Нижнего Новгорода. Обоснованность претензий ООО «Дмитриевский химический завод — производство» к ООО Научно-производственное предприятие «Феникс», производящему химическую продукцию, используемую при водоочистке, а также в технологических процессах целлюлозно-бумажной, нефтехимической, текстильной промышленности и энергетике, Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрит 13 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 7 декабря 2018 года, сумма исковых требований — 1 503 506,79 рубля. Дело к производству было принято 11 декабря, а заседание, на котором рассмотрят обоснованность претензий, пройдёт 13 февраля 2019 года. В июне 2017 года предприятие из Ивановской области выиграло суд у нижегородского ООО по взысканию задолженности за поставленный товар и неустойки за просрочку исполнения обязательства.

«Из дела следует и сторонами не оспаривалось, что 03.03.2016 года между ООО «ДХЗ-Производство» (продавцом) и ООО НПП «Феникс» (покупателем) заключен договор купли-продажи №110−03/16, по условиям которого продавец обязался передать в собственность, а покупатель, соответственно, принять и оплатить химическую продукцию», — отмечалось в определении суда.

Речь в контракте шла о изопропиловом спирте и партии этиленгликоля. Товар был поставлен, но в срок не оплачен. Сумма присужденных требований по иску составляла 1 093 000 рублей задолженности, 615 447 рублей 73 копеек неустойки за просрочку исполнения обязательства и 28 330 рублей расходов по оплате госпошлины.

По данным ЕГРЮЛ, предприятие «Феникс» было учреждено 11 января 2016 года в Нижнем Новгороде. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, гендиректор — Владимир Кафтасьев (был в числе соучредителей ликвидированных ЗАО «Технопарк» и ООО «Техгаз-НН»). Собственники — Наталия Кафтасьева (доля — 69%), Виктория Зайцева — 26% и Сергей Волков — 5%. Наталия Кафтасьева также является владельцем половины доли в действующем ООО «Комплекс групп», где Владимир Кафтасьев выступает директором.

На официальном сайте ООО НПП «Феникс» уточняется, что среди ключевых направлений работы — производство современных коагулянтов, комплексонатов, флокулянтов, ионно-обменных смол, вспомогательных реагентов, которые применяются в процессе водоочистки и водоподготовки в технологических процессах целлюлозно-бумажной, нефтехимической, текстильной промышленности, энергетике и других отраслях.

«Мы развиваем социально значимое и полезное для России производство, призванное обеспечить людей чистой водой», — заявляется на сайте предприятия.