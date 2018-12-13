В Омске тарифы на проезд в пассажирском транспорте вырастут почти на 7%

Омск, , 07:13 — REGNUM Экономически обоснованные тарифы за перевозку пассажиров в Омске превысили 40 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, общественный совет при Региональной энергетической комиссии (РЭК) рассмотрел и одобрил тарифы для городского пассажирского транспорта.

Что касается стоимости проезда в пассажирских предприятиях Омска, с 1 января 2019 года она вырастет и составит 25 рублей при безналичном расчёте и 30 рублей при оплате наличными. Власти Омской области подчёркивают: такая мера введена в связи с тем, что безналичный расчёт проще контролировать, а перевозчики не смогут утаивать выручку.

Уточняется, что пассажирские предприятия предлагали предельные тарифы в размере 45,96 рубля («Электрический транспорт») и 53,29 рубля (ПАТП №8). Однако РЭК исключила из заявки расходы в сумме порядка 700 млн рублей, в том числе были уменьшены объёмы расхода топлива, смазочных материалов и шин, откорректированы арендные платежи за имущество и подвижной состав. В итоге, по предварительным расчётам регулятора, предельный размер тарифов на 2019 год составит 40,67 рубля за поездку для электротранспорта и 40,94 рубля за поездку в ПАТП №8. Рост тарифов в среднем составил 6,8%. Общественный совет одобрил расчёты РЭК.

По словам директора департамента транспорта администрации Омска Александра Вялкова, «Электрическому транспорту» будут компенсировать межтарифную разницу в зависимости от способа оплаты, которым пользуется пассажир. А для других предприятий введут новую финансовую модель, предусматривающую установление начальной максимальной цены контракта.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, информация о росте стоимости проезда в Омске вызвала большой общественный резонанс. Сейчас проезд стоит 22 рубля, а с 1 января 2019 года будет стоить 25 (при безналичном расчёте) и 30 (при расчёте наличными) рублей.

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«Да поднимите уже сразу до ста рублей проезд», — возмущаются подписчики омских пабликов в соцсетях.

«А зарплата когда вырастет?» — задают вопрос омичи.

На волне общественного возмущения власти поспешили заявить о том, что льготные категории пассажиров городского транспорта с нового года будут платить даже меньше, чем сейчас: пенсионеры будут отдавать за проезд 18 рублей вместо 19, школьники — 15 вместо 16. Кроме того, администрация Омска планирует объединить пересадочный тариф и так называемый электронный кошелёк. Этой услугой смогут воспользоваться владельцы электронных проездных билетов: одна поездка будет стоить 25 рублей; две поездки, совершенные в течение 45 минут, также обойдутся в 25 рублей.

Однако, судя по комментариям в сосетях, эта информация не слишком успокоила омичей. Ведь далеко не все пассажиры относятся к льготным категориям.