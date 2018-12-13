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ФАС нашла сговор в ремонте фонтана на Урале

Экономика

Подрядчик был определён без конкурса

Копейск, Челябинская область, 13 декабря 2018, 06:54 — REGNUM  В челябинском Копейске управление ФАС нашло сговор при ремонте фонтана. Исполнитель работ был определён без конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Контракт на ремонт фонтана на площади Славы был заключён между муниципальным «Управлением строительства» и ООО «Флагман» в августе. Этому предшествовало объявление аукциона, отменённого после вмешательства ФАС. Повторно конкурс объявлять не стали, а заключили контракт с единственным исполнителем. Сумма работ составила 16,9 млн рублей.

По информации УФАС, это было сделано из-за того, что чиновники посчитали конкурсную процедуру слишком длительной. К тому же работы фактически были начаты в июле. Впрочем, в управлении посчитали такую. закупку неоправданной.

Как отметили в УФАС, одно из должностных лиц муниципального учреждения уже оштрафовано на 50 тыс. рублей. Также ведомство требует через арбитражный суд признать контракт недействительным.

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Государственные закупки
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