ФАС нашла сговор в ремонте фонтана на Урале

Копейск, Челябинская область, , 06:54 — REGNUM В челябинском Копейске управление ФАС нашло сговор при ремонте фонтана. Исполнитель работ был определён без конкурса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

Контракт на ремонт фонтана на площади Славы был заключён между муниципальным «Управлением строительства» и ООО «Флагман» в августе. Этому предшествовало объявление аукциона, отменённого после вмешательства ФАС. Повторно конкурс объявлять не стали, а заключили контракт с единственным исполнителем. Сумма работ составила 16,9 млн рублей.

По информации УФАС, это было сделано из-за того, что чиновники посчитали конкурсную процедуру слишком длительной. К тому же работы фактически были начаты в июле. Впрочем, в управлении посчитали такую. закупку неоправданной.

Как отметили в УФАС, одно из должностных лиц муниципального учреждения уже оштрафовано на 50 тыс. рублей. Также ведомство требует через арбитражный суд признать контракт недействительным.