Северный китайский город примет Олимпиаду-2022 с «зеленой» энергетикой

Шицзячжуан, Китай, , 06:33 — REGNUM Северный китайский город Чжанцзякоу предоставит возобновляемые источники электроснабжения для Нового экономического района Сюнъань в провинции Хэбэй, сообщили в городской Комиссии по развитию и реформе, передает 12 декабря агентство Синьхуа.

Проект электропередачи мощностью 1 тыс. киловольт будет осуществлен в городе Чжанцзякоу, который известен также тем, что примет у себя часть соревнований во время Зимней Олимпиады в Пекине 2022 года. Проект должен быть завершен к 2020 году.

Электроснабжение будет направлено в восемь уездов и районов провинции Хэбэй прежде, чем доберется до района «национальной важности» Сюнъань, который был создан в апреле 2017 года с целью оптимизации и координации процесса промышленного и экономического развития Пекина с близлежащими районами.

Город Чжанцзякоу, который также расположен в провинции Хэбэй, был включен в июле 20 178 года Госсоветом КНР в перечень пилотных зон национального уровня по созданию возобновляемых источников энергоснабжения. Относительная установленная мощность города на настоящий момент превысила 12 млн кВт.

Напомним, что концепция Нового района Сюнъань подразумевает не только создание мощного экономического кластера и перевод туда всех производств, сконцентрированных в Пекине и близлежащих районах, но и создание там принципиально «чистых» и «зеленых» производств с заделом на экологические планы на будущее.

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