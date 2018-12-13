«Кризисная экологическая ситуация»: в Татарии оценили состояние почв

Казань, , 04:39 — REGNUM В Татарии более 43 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения не использовалось, а по состоянию почв «кризисная экологическая ситуация, сложившаяся к настоящему времени, стала очевидной». Профильный комитет Госсовета РТ обнародовал доклады различных ведомств на тему использования земель и плодородия почв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики в своём докладе среди основных проблем снижения рентабельности сельхозпроизводства назвало: финансово-экономическое состояние сельхозтоваропроизводителей (диспаритет цен, закупочные цены на сельхозпродукцию, энерговооруженность), эрозию почв, наличие промышленных и других объектов в полях, беспорядочный выдел земельных долей, погодные условия. Ведомство отметило, что необходимо вовлекать в сельхозоборот неиспользуемые земли и перевести невостребованные земельные доли в муниципальную собственность.

По данным министерства земельных и имущественных отношений РТ, из 4 631,2 тыс. га на неиспользуемые территории на конец первого полугодия 2018 года приходилось более 41 тыс. га, из которых в сельскохозяйственный оборот удалось вовлечь 13 тыс. га. При этом Управление Россельхознадзора по РТ называет иные данные по неиспользуемым землям — свыше 43 тыс. га.

«В этом году проведено более 460 контрольно — надзорных мероприятий, проконтролированная площадь составила 238 тыс. га, выявлено нарушений — 825, по результатам которых составлено 167 протоколов об административном правонарушении, выдано более 200 предписаний. Сумма наложенных штрафов за данные нарушения составила более 4 млн рублей, вовлечено в сельскохозяйственный оборот более 13 тыс. га земель», — уточнил Россельхознадзор в докладе.

В ФБГУ «Станция агрохимической службы «Альметьевская» в свою очередь рассказали о проблемах.

«Кризисная экологическая ситуация, сложившаяся к настоящему времени, стала очевидной. К числу наиболее острых проблем приходится с неизбежностью отнести деградацию почв и разрешение почвенного покрова, что тесно коррелирует с плодородием почвенных экосистем», — отметили на станции, добавив, что «проблему плодородия справедливо связывают с её гумусным состоянием», а на начало декабря 2018 года при оптимальном для чернозёмов республики содержании гумуса 7,0% средневзвешенный показатель составил 5,6%, что на 0,1% меньше по сравнению с предыдущим циклом агротехнического исследования.

В ФБГУ добавили, что ежегодные потери гумуса составили 0,6т/га и резюмировали, что необходимо разработать электронную базу данных паспортов почв.

Напомним, в республике сельскохозяйственные угодья составляют 4,3 млн га — 93% от общей площади. При этом сельскохозяйственная освоенность территории республики равна 67%. Порядка 40% территории региона покрыты плодородными черноземными почвами.