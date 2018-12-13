Камчатка теряет рабочую силу: минус 11,4 тыс. трудоспособных за 5 лет

Петропавловск-Камчатский, , 06:19 — REGNUM Рынок труда на Камчатке стремительно сокращается. За пять лет на полуострове количество трудоспособных граждан уменьшилось на 11,4 тыс. человек. В 2017 году количество трудоспособных на полуострове оказалось самым низким за последние годы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Камчатстата, количество трудоспособных жителей в Камчатском крае в 2017 году составило 178,8 тыс. человек. Речь о жителях в возрасте от 15 до 72 лет. За один только 2017 год количество граждан, способных трудиться, уменьшилось на 2% или 4,2 тыс. человек. С 2013 по 2017 год рынок труда сократился на 11,4 тыс. или на 6%. Трудоспособными считаются жители, которые могут работать по найму (трудовые ресурсы). В этот показатель включают как работающих, так и зарегистрированных безработных.

По данным статистического ведомства, сегодня на Камчатке 54% работающего населения, или 92 тыс. человек — мужчины. Средний возраст работающих мужчин — 40 лет, женщин — 41 год.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей Камчатки мечтают покинуть родные края и переехать на материк. В числе основных причин называют отсутствие достойной работы, низкие заработки, очень дорогую жизнь, например, «коммуналка» на Камчатке — самая дорогая в стране, семья из четырех человек за стандартную двухкомнатную квартиру платит 18 тыс. рублей в месяц. Единственным препятствием, не позволяющим камчатцам переехать, остается невозможность продать жилье на полуострове. Надежду многие возлагали на госпрограмму по переселению граждан из районов Крайнего Севера. Но финансирование этой программы федеральные власти планомерно сокращают. Так, в 2018 году переселиться в рамках программы смогли только 28 камчатских семей, в 2019 году смогут не более 20.