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Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн

Экономика

Внешний долг при этом – более $2,8 млрд

Душанбе, 12 декабря 2018, 22:50 — REGNUM  На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на больше, чем по итогам 2017 года. Такие данные приводит «Авеста» со ссылкой на министерство финансов страны.

Эти цифры приведены с учетом обслуживания евробондов, общая сумма которых составляет $500 млн.

Всего же по данным таджикистанского финансового ведомства на начало октября, внешний долг страны составляет $2,8 млрд. На тот момент с начала года на обслуживание внешних заимствований было потрачено $170,6 млн.

В 2017 году на обслуживание внешнего долга было направлено $176,4 млн. Из них $37,5 млн — сумма выплат процентных ставок.

Напомним, что о своем намерении отказаться от выдачи кредитов и три года предоставлять Таджикистану только гранты на днях сообщил Азиатский банк развития. Как отметил представитель АБР в Душанбе Прадип Сривастава, решение о безвозмездной помощи принято в связи с высоким риском долгового кризиса в этой стране из-за того, что внешний долг Таджикистана превысил 40% ВВП.

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Экономика Таджикистана
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