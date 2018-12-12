Таджикистан в 2018 году рассчитается с долгами на $200 млн

Душанбе, , 22:50 — REGNUM На обслуживание внешнего долга Таджикистан в 2018 году потратит $200 млн, что на больше, чем по итогам 2017 года. Такие данные приводит «Авеста» со ссылкой на министерство финансов страны.

Эти цифры приведены с учетом обслуживания евробондов, общая сумма которых составляет $500 млн.

Всего же по данным таджикистанского финансового ведомства на начало октября, внешний долг страны составляет $2,8 млрд. На тот момент с начала года на обслуживание внешних заимствований было потрачено $170,6 млн.

В 2017 году на обслуживание внешнего долга было направлено $176,4 млн. Из них $37,5 млн — сумма выплат процентных ставок.

Напомним, что о своем намерении отказаться от выдачи кредитов и три года предоставлять Таджикистану только гранты на днях сообщил Азиатский банк развития. Как отметил представитель АБР в Душанбе Прадип Сривастава, решение о безвозмездной помощи принято в связи с высоким риском долгового кризиса в этой стране из-за того, что внешний долг Таджикистана превысил 40% ВВП.