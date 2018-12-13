«Партия Дела»: без новой индустриализации оздоровление России невозможно

Москва, , 09:00 — REGNUM Кабмин не ставит перед собой задачу развивать реальный сектор. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, 12 декабря заявил лидер Всероссийской политической партии «Партия Дела» Константин Бабкин в рамках круглого стола «Новая индустриализация России: какие рабочие профессии нужны стране?».

В ходе мероприятия, прошедшего в редакции «Комсомольской правды», его гостям рассказали о фотоконкурсе, который весной 2018 года «Партия Дела» провела вместе с изданием. Для участия в конкурсе были присланы более 300 работ, его победителями стали шесть фотографов из Приморья, Череповца, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Забайкалья.

«Конкурс получился очень интересным, — рассказал Бабкин. — Такого не проводилось, наверное, в течение всех 25 лет с момента изменения экономической системы в нашей стране. И проявился очень большой интерес к нему со стороны фотохудожников. Надеемся, что этот конкурс станет регулярным».

Объясняя, в чём важность таких мероприятий, Бабкин подчеркнул, что оздоровление России без поднятия престижа человека труда, без новой индустриализации, без подъёма реального сектора экономики осуществить невозможно.

«С другой стороны, если мы создадим условия для того, чтобы люди могли проявлять свои таланты именно в созидании, то страна сразу выздоровеет, — сказал Бабкин. — Это, как локомотив, повлечет за собой решение всех проблем и вытянет из болота наш поезд под названием «Россия». Да, фотографии получились не очень гламурными, но у людей есть блеск в глазах, люди счастливы».

В то же время в рамках конкурса, как заметил Бабкин, отражено состояние реального сектора экономики — на фото практически нет современных комфортных производительных мест.

«Показано, что люди хотят работать, — убеждён лидер «Партии Дела». — И вместе с тем показано, что недостаточно инвестиций, недостаточно сегодня делается для того, чтобы люди могли нормально работать. И нормально созидать».

Развивая эту мысль, Бабкин раскритиковал экономический курс правительства РФ, которое, как полагает лидер «Партии Дела», разработало программу, где ничего не говорится о необходимости развития производства в стране.

«Там сказано, что нужно развивать экономику впечатлений и привлекать мигрантов, — сказал Бабкин. — Про развитие сельского хозяйства, про сельхозмашиностроение, авиастроение — вообще ничего. С точки зрения современных идеологов правительства, всё это не нужно России. Неделю назад Госдума РФ утвердила документ под названием «Основные направления денежно-кредитной политики». Там написано, что экономика РФ должна развиваться темпами 1,4−1,7% в год. Если же рост будет более двух процентов, это якобы создаст риск дестабилизации и увеличения инфляции, и с таким ростом надо бороться. Поэтому, по их мнению, надо повышать ключевую ставку, выводить деньги из России, поднимать налоги, чтобы не было дисбаланса».

Таким образом, как констатировал Бабкин, нынешнее правительство РФ не ставит себе задачу создать условия для развития реального сектора.

В свою очередь, другой участник круглого стола — секретарь Федерального Совета «Партии Дела» Алексей Лапушкин — заявил, что для того, чтобы в стране появилось нормальное правительство, нужно, чтобы «Партия Дела» пришла к власти.

«Я думаю, что мы в состоянии сформировать дееспособное правительство и изменить экономическую политику, — сказал Лапушкин. — Я в регионах бываю практически постоянно и вижу, что у людей один основной запрос: работа. На любой встрече с избирателями первый вопрос — это рабочие места»

При этом Лапушкин заметил, что за прошедшие 25−30 лет произошло стирание грани между рабочим и инженерно-техническим персоналом, и сегодня рабочий — это уже не тот человек, который трудится в грязи и в масле.

«Сегодня это оператор станка с цифровым управлением, — сказал Лапушкин. — Вопрос заключается в следующем: сама политика, которая проводилась последние годы, привела к тому, что все деньги фактически находятся в Москве. Плюс к этому итог абсолютно дикой либеральной экономической политики — это деиндустриализация. Так, если у США и команды Трампа есть серьёзные проблемы — перенос производства из Китая обратно в Штаты, из-за чего нужно что-то делать с инфраструктурой, и избыток населения, то наша страна к новой индустриализации и к новому технологическому укладу готова полностью, так как ничего перестраивать не надо — инфраструктура у нас за 25 либеральной экономической политики практически полностью уничтожена, а численность населения каждый год сокращается».

Даже в случае начала новой индустриализации и создания нового технологического уклада РФ столкнётся с колоссальным дефицитом трудовых ресурсов, подытожил секретарь Федерального Совета «Партии Дела».

О критическом состоянии российской экономики также высказался в рамках круглого стола и экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Хочу сказать огромное спасибо «Партии Дела» за то, что она организовала такой конкурс, потому что это второе действие по популяризации не только рабочих специальностей, но и самого труда в РФ. Первым было восстановление звания «Герой труда», — начал Делягин. — Если в нашем государстве вдруг заведётся вменяемое правительство по какой-то неведомой мне причине, то тогда, безусловно, специальности будут востребованы все. Причём не только по сугубо экономическим причинам. Речь идёт о том, о чём сказали сторонники Трампа, обосновывая его программу реиндустриализации Америки. Они чётко зафиксировали, что человек, который работает на производстве, в реальном секторе, является носителем нормальной социализации. Он создаёт нормальное общество, которое размножается, следит за порядком, которое не убивает само себя. Люди, которые занимаются не производством, а только информационными технологиями, создают культуру, которая ещё не научилась собой управлять. Ну, а то общество, которое состоит только из занятых в секторе услуг, в нынешнем виде является социально нездоровым».

По мнению Делягина, Америка с этим столкнулась и пытается излечить это реиндустриализацией.

«У нас на основной территории РФ оклад в 20 тысяч рублей в месяц считается завидной заработной платой, — добавил Делягин. — К сожалению, государство не помогает нормальному руководству, а помогает тем, кто оптимизирует издержки снижением заработной платы. И мы сталкиваемся с этим по всей стране. У нас действительно не существует реальных трудовых прав. Согласно Трудовому кодексу, который у нас принят, работодатель может даже запретить забастовку, и тогда эта забастовка будет незаконной и преступной. Поэтому у нас такие низкие заработные платы и труд в реальном секторе не престижен».

Ещё один участник круглого стола, руководитель регионального развития проекта «Атлас новых профессий» Анна Михайлова отметила, что в РФ на сегодняшний день отсутствует профориентация.

«Наш «Атлас» — это альманах новых профессий, — рассказала она. — Мы собрали за последние пять лет более 5 тысяч международных экспертов и выбрали 25 индустрий будущего. Мы реально работаем с индустриями и образованием, создавая площадки и коммуникации, где бизнес говорит: «Мне через пять лет или через два года нужны специалисты с вот такими компетенциями и навыками».

По словам Михайловой, в настоящее время есть общемировой тренд — людей становится очень много, а есть тренд российский — людей становится очень мало.

«Мы пытаемся говорить с компаниями о том, что происходит с их рабочими, — добавила она. — Меняются технологии, меняются материалы, с которыми работает рабочий. Некоторые профессии исчезают, а некоторые появляются. Но большинство профессий трансформируются».

Похожую точку зрения на ситуацию с эволюцией тех или иных профессий высказал и генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.

«За последние лет десять в Германии появилась только одна новая профессия, и то в сфере торговой логистики, — рассказал он. — Есть масса прогнозов, которые говорят, что некоторые профессии завтра исчезнут, многие появятся, но если разбираться, то выяснится, что профессии живут, а вот их содержание меняется. Поэтому профессии как нужны были все, так и будут нужны все. А вот что за этими профессиями стоит, это уже отдельная история. В РФ только последние лет пять начали создавать новую инфраструктуру, которая позволяет работодателям говорить о том, что за профессии им нужны, какого рода деятельность стоит за этими профессиями. Но сигнал от работодателя к системе образования проходит очень плохо до сих пор».

Лейбович подчеркнул, что почти половина всех трудоустроившихся выпускников колледжей примерно через три месяца проходит переподготовку на предприятиях.

«Это не значит, что они три месяца поработали, а потом что-то поменялось и нужно их чему-то учить, — объяснил он. — Это означает, что за 3 месяца работодатели разобрались с их компетенциями и вынуждены всё переделывать. У нас примерно четверть выпускников среднего профессионального образования сталкивается с различными сложностями при трудоустройстве. Что это значит? Никто не думает заранее, где эти люди будут работать. Инфраструктура управления рынком осталась неразвитой, и с этой системой мы не уйдём в будущее и в новую индустриализацию».

Отметим, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Конфедерации труда России, с 2011 года число рабочих мест в РФ сократилось на 5 млн человек. В то же время статистика Минтруда гласит, что количество безработных граждан России составляет всего 643 тысячи 190 человек.