Инфляция в Мордовии с начала года составила 2,6%

Саранск, , 21:41 — REGNUM В Мордовии по итогам ноября потребительские цены на все товары и услуги выросли на 0,5%. При этом сначала года инфляция значительно ниже среднероссийского уровня: 2,6% в Мордовии при среднем показателе в России в 3,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Мордовиястата.

В течение месяца не зафиксировано изменение стоимости услуг в республике, рост цен на непродовольственные товары составил 0,4%, продовольственные товары подорожали на 0,8%.

С начала года максимальны темп роста цен наблюдается в группе непродовольственных товаров — он составил 3%, продовольственные товары подорожали на 2,5%, услуги — на 2,3%.

При сравнении с данными за ноябрь 2017 года инфляция в республике составила 3,1%. Инфляция по итогам 2017 года также фиксировалась ниже среднероссийского уровня

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Сбербанк ухудшил прогноз по инфляции и курсу доллара к рублю в 2019 году. Согласно оценкам банка, инфляция в России в 2019—2020 годах составит 4−5%, ранее ожидалось, что к концу 2019 года инфляция не превысит 4,4%.