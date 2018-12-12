РАН и «ФосАгро» подписали соглашение о сотрудничестве

Москва, , 21:01 — REGNUM Одна из задач, которая стоит сегодня перед Российской академией наук, это выстроить цепочки связи между фундаментальной наукой и бизнесом, полагает президент РАН Александр Сергеев. Об этом он, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил 12 декабря на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между РАН и ПАО «ФосАгро».

"Нам очень приятно сотрудничать с такой выдающейся компаний, которая действует на территории нашей страны и является лидером по производству минеральных удобрений, — сказал Сергеев. — Это, конечно, на нас накладывает дополнительные обязательства, потому что Академия наук получила полномочия и дополнительную ответственность, чтобы мы занимались не только фундаментальными исследованиями, но и способствовали своими разработками также и скорейшему продвижению знаний, выстраиванию цепочек связи между фундаментальной наукой и бизнесом».

Сергеев уточнил, что в настоящее время необходима кооперация науки и бизнеса, так как это одна из главных задач не только науки и экономки, но и всей страны.

«Они (крупные компании, действующие на рынке — прим. ИА REGNUM ) должны быть заказчиками и постановщиками этих задач, а наука должна откликаться, — сказал Сергеев. — У РАН очень важные обязанности в рамках реализации стратегии научно-технологического развития страны — выстраивать сквозные цепочки от генерации знаний до рынка».

Подытоживая сказанное, Сергеев согласился с тем, что сотрудничество РАН и «ФосАгро» будет хорошим примером для других представителей бизнеса.

В свою очередь, генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев обратил внимание на то, что «ФосАгро» стала первой частной компанией, с которой Российская академия наук заключила долгосрочное соглашение о сотрудничестве.

«Хочу поблагодарить и РАН, и лично Александра Михайловича за оказанное нам доверие, за те проекты, которые мы уже успешно реализуем с институтами РАН, — сказал Гурьев. — Мы входим в тройку мировых лидеров по выпуску фосфорсодержащих удобрений, и нам постоянно приходится конкурировать за рынки сбыта в 100 странах мира. Для укрепления наших конкурентных преимуществ мы постоянно инвестируем в строительство новых и модернизацию действующих производств с использованием НИОКР. Так, ежегодные инвестиции в НИОКР превышают один миллиард рублей».

По словам Гурьева, данное соглашение, помимо сотрудничества с РАН в проведении фундаментальных и прикладных исследований, это очередная инвестиция в инновационность, эффективность и конкурентоспособность как компании «ФосАгро», так и всей отрасли минеральных удобрений.

«Это вклад в реализацию задачи президента РФ по росту объёма экспорта несырьевых, неэнергетических товаров и услуг, — заметил Гурьев. — Из 100 млрд долларов несырьевого экспорта химической продукции из РФ за последние пять лет на минеральные удобрения пришлось 40 млрд долларов. Сегодня в сотрудничестве с РАН мы ставим целью повысить глубину и комплексность переработки нашего уникального минерального сырья на повышение степени извлечения полезного вещества. Второе направление сотрудничества с РАН — это совершенствование технологий сбалансированного питания растений, животных и человека, включающих использование фосфатов. И третье направление нашего сотрудничества с РАН — это сотрудничество с Научно исследовательским институтом по удобрениям и агрохимикатам (НИУИФ имени профессора Самойлова)».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российская компания «ФосАгро» приняла решение перечислить Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) 1,2 млн. долл. США на изучение и создание программ по устойчивому управлению почвами в Азии, Африке и Латинской Америке. Это первый глобальный совместный проект ФАО и российского бизнеса.

Ключевым компонентом проекта, рассчитанного на два года, является создание региональных сетей почвенных лабораторий (РЕСОЛАН) в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Проект предусматривает усиление возможностей почвенных лабораторий в развивающихся странах, при этом особое внимание будет уделяться оценке качества и безопасности удобрений. Это сотрудничество поможет фермерам вышеуказазнных регионов лучше понимать возможности и особенности почв, на которых они работают. Проект также направлен на укрепление потенциала почвенных лабораторий.

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