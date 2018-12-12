К 2021 г. площадь проблемного долевого строительства вырастет до 21 млн кв

Москва, , 19:38 — REGNUM Страховая компания «Респект», занимающаяся страхованием рынка долевого строительства жилья, сделала прогноз на начало 2021 года в случае, если будут приняты поправки в закон о долевом строительстве.

Предложенные поправки предполагают, что с момента подписания закона все объекты, которые ранее были застрахованы, автоматически идут страховаться в Фонд. Т. е. фактически оказалось, что закон имеет обратную силу, и все нормы, которые принимались в 2017 году и предполагали плавный переходный период, отменяются росчерком пера.

Такой шаг приведет к катастрофическим последствиям и веерному банкротству застройщиков. Учитывая невысокую рентабельность строительных проектов, резкое увеличение административной нагрузки, новые правила игры, а скорее всего и повышение тарифа компенсационным фондом до 4%, остановит всю стройку в России.

По данным портала ЕРЗ, на ноябрь 2018 года количество застройщиков-банкротов в России увеличилось за год на 71%, а объём незавершённого ими строительства вырос до 9,9 миллиона квадратных метров. При этом рентабельность строительства по России после последних правительственных поправок упала с 18% в 2017 году до 8% в 2018. Что же будет после этих? Очевидно, что полный срыв исполнения указов Президента об увеличении объемов жилищного строительства до 120 млн м2 в год.

Генеральный директор СК «Респект» Александр Артамонов:

«Около 12% застройщиков отсеиваются страховщиками как проблемные. Благодаря уникальной экспертизе нашей страховой компании доступ к привлечению долевых средств не получили 1349 строительных объектов, на которых могли бы поживиться мошенники. По сути, СК «Респект» удалось предотвратить появление не менее 300 тысяч обманутых дольщиков и хищение по меньшей мере 485 млрд рублей участников долевого строительства».

Предложения по переходному периоду

Утвердить минимальный переходный период от старых форм гарантирования долевого строительства (страхование и банковское поручительство) к новым до 1июля 2019 года, максимальный — до 31 декабря 2019 года.

За это время будут разработаны механизмы передачи Фонду обязательств и резервов страховых организаций. По истечении переходного периода вся оставшаяся ответственность страховщиков по добросовестным застройщикам будет передана в Фонд.

В указанные сроки Фонду будет передана экспертиза страховых организаций (включая базы данных, технологии, бизнес-процессы) и обеспечен информационный обмен по недобросовестным застройщикам. За полугодие страховщикам удастся выявить не менее 75% проблемных застройщиков в России, за год — 95%.

По недобросовестным застройщикам, которых нецелесообразно принимать под гарантии Фонда, страховыми организациями будут предложены дорожные карты решения проблем.

Данный комплекс мер позволит избежать рисков банкротства и санации страховщиков и значительно сократит нагрузку на государственный бюджет по достройке, в размере до 500 млрд руб.