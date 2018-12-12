В ГД объяснили, почему горизонтальные субсидии не появятся раньше 2020 года

Москва, , 19:29 — REGNUM Правительственный законопроект, вводящий в РФ практику «горизонтальных» субсидий и другие изменения межбюджетных отношений, не будет принят до начала 2019 года, а срок вступления его в силу придется переносить на 2020 год, чтобы проработать вопрос с учетом специфики каждого региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявила первый замглавы комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева («Единая Россия»).

Речь идет о законопроекте, который Госдума приняла в первом чтении. Он прописывает новые правила межбюджетных отношений. В частности, правительство предлагает разрешить бюджетам регионов предоставлять субсидии друг другу, а не получать их только из федерального центра. Текущая версия законопроекта предполагает, что новые нормы вступят в силу в 2019 году, однако в ходе рассмотрения инициативы в первом чтении, депутаты уже обсудили, что срок вступления закона в силу нужно перенести еще на один год.

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«Законопроект очень нужен, потому это уже сложившаяся практика. Это уже есть понятийно — губернаторы договариваются о таком взаимодействии. Сейчас мы предлагаем прописать это в законе. И мы взяли ровно год — он вступает не в 2019 году, мы против этого, а в 2020 году. Это необходимо для того, чтобы отработать предложения, которые пришли с каждого региона», — заявила Гусева.

Между тем, подчеркивает она, горизонтальное финансирование — это лишь право регионов договориться и вместе работать над тем, чтобы улучшать жизнь людей в целом, а не концентрироваться только на увеличении своего бюджета.

«То, что горизонтальное финансирование — не обязательство, а возможность, это хорошо. Ведь речь не только о регионах, речь идет и о муниципалитетах. У нас бывает, что на границе двух регионов есть поселения или где железная дорога делит поселок пополам. Нам нужно понимать, что наша главная задача — не мериться, у кого бюджет больше, а у кого меньше, а наша задача выполнить задачу послания президента — дойти до каждого человека», — подчеркнула Гусева.

При этом, по ее словам, нужно четко понимать, как осуществлять контроль за договоренностями регионов.

«Сложность именно в том, что непонятно, кто будет следить за этими соглашениями. Мы поэтому и отложили вступление закона в силу — чтобы четко прописать этот вопрос. Кроме того, важно понимать, что речь идет о финансировании только инфраструктурных и инвестиционных проектов, а не о том, чтобы один регион дал другому деньги на увеличение пособий, иначе это приведет к коллапсу и хаосу», — отметила Гусева.

При этом, если закон будет принят, то от этого «выиграют» в большей степени маленькие города и поселения, которые планируют свои траты только исходя из того, сколько средств им «спустят» из области, которая сама по себе живет на дотациях.

«Приоритеты в этом законе — муниципалитеты, самые маленькие поселения, самые маленькие города. Они больше будут получать», — отметила Гусева.

Впрочем, по ее словам, депутаты настаивают на том, чтобы перенести вступление закона в силу еще и потому, что он предлагает ввести превентивную меру для борьбы с просроченной задолженностью региона. Так, законопроект предлагает обязать губернаторов заключать с Минфином специальное соглашение, если размер просроченной задолженности региона превышает 10% от доходов в течение трех месяцев подряд.

«У нас в межбюджетных отношениях есть правила, по которым мы наказываем глав регионов, если они не выполнили обязательства. В этот законе эту планку снизили до 10% снизили, то есть, если ты не выполнил свои обязательства по соглашениям, то тебя будут наказывать. Но сегодня я наверное впервые соглашусь с нашими оппонентами и как практик могу сказать — это не даст эффекта. Потому что, хотим мы того или нет, но губернаторы заложники ситуаций. Им надо исполнять новые решения, постановления и указы, а денег как таковых нет. И он не виноват, что у него не растет новая производственная база или к нему никто не бежит с налогами, а мы ему еще говорим — не выполнил федеральные обязательства, мы будем тебя наказывать. По этой причине мы тоже хотим приостановиться, так как необходимо изучить этот вопрос внимательно. Каждый регион страны уникальный и мы должны исходить не из стандартного и одинакового подхода ко всем, а из того, но и смотреть, какая точка роста может быть в каждом субъекте РФ», — подчеркнула Гусева.