В Калужской области собираемость платежей в Фонд капремонта составила 91,5%

Калуга, , 19:23 — REGNUM В Калужской области общая собираемость взносов в Фонд капремонта в 2018 году составила 91,5%. Жители региона оплачивают 95,2% начисляемых им платежей, а также погашают старые долги, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в региональном Фонде капитального ремонта.

По данным ведомства, в отношении неплательщиков Фонд во взаимодействии с муниципальными образованиями ведет претензионную работу. В суд подано более 31 тыс. заявлений на общую сумму 258,7 млн рублей, судебным приставам направлено более 13 тыс. заявлений о возбуждении исполнительных производств.

В 2019 году в калужском регионе начнет действовать автоматизированная система контроля и мониторинга капитального ремонта многоквартирных домов. Эта мера позволит видеть всю полноту ситуации в сфере.

В рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», по итогам 2018 года Калужская область вошла в число лучших регионов по исполнению программных мероприятий. Лучшие проекты благоустройства общественных пространств области — «Площадь с часами» в Медыни и «Сквер Керамиков» в Кирове — направлены в Минстрой России. Калужский регион продолжит реализацию данной программы в 2019 году.

«Минстрой России подтвердил распределение средств на финансирование региональных составляющих федерального проекта. В 2019 году плановый объем средств федерального и регионального бюджетов на реализацию мероприятий программы в Калужской области составит 305,8 млн рублей, из них 293,6 млн рублей средства федерального бюджета и 12,23 млн рублей средства консолидированного бюджета Калужской области», — заявил заместитель губернатора области Алексей Никитенко.

Напомним, в целом на территории России по предварительным данным собираемость взносов в 2018 году составила 92%.