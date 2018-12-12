Индия увеличит мощности возобновляемой энергии к 2020 году

Нью-Дели, , 23:29 — REGNUM По данным прогноза аналитического центра ICRA, мощности возобновляемой энергии увеличатся на 9000 мегаватт в 2019 финансовом году, в то время как в 2020 году эта цифра достигнет отметки в 10 000 мегаватт.

В докладе отмечается, что в 2015 году рост этих показателей составлял 5,6%, причем 2018 финансовом году произошло существенное увеличение, их рост достиг 7,8%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», это обусловлено политикой, проводимой центральным правительством по отношению к секторам ветряной и солнечной энергии, а также повышением тарифной конкурентоспособности возобновляемой энергии по отношению к традиционным источникам.

По прогнозам этого агентства, в 2020 году уровень роста составит 10%, в то время как в 2022 он составит 13%.