Во Вьетнаме открылся первый завод по производству деталей для самолетов

Ханой, , 21:48 — REGNUM Во Вьетнаме открылся первый завод по производству деталей для авиационных двигателей. Фабрика расположена в технопарке Хоа Лак Ханоя. Стоимость предприятия оценивается в $200 млн.

По сообщению издания VNExpress, деньги в строительство фабрики вложила южнокорейская компания Hanwha Group. Выступая на церемонии открытия предприятия, глава центральной экономической комиссии Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Ван Бинь заявил, что данный проект послужит примером передачи южнокорейских технологий Вьетнаму, что открывает для страны новые возможности для развития. Кроме того, данный проект поможет привлечь других инвесторов вкладываться в проекты технопарка.

Новое предприятие даст Вьетнаму свыше тысячи новых рабочих мест, позволит повысить качество рабочей силы. На церемонии открытия предприятия присутствовали 40 специалистов из Южной Кореи, прибывшие для подготовки 200 вьетнамских инженеров к работе на предприятии.