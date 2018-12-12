Вьетнам намерен достичь ВВП на душу населения в $10 тыс. к 2035 г

Ханой, , 21:26 — REGNUM Министерство планирования и инвестиций Вьетнама выпустило примерный план экономической политики страны на период до 2035 г. Согласно этому плану к 2030 г. ВВП страны должен составить $670 млрд, а к 2035 г. — $1,05 трлн. В пересчете на душу населения, ВВП составит $6,5 тыс. и $10 тыс. соответственно, что позволит Вьетнаму войти в группу стран с уровнем развития выше среднего. Кроме того, к 2035 г. Вьетнам планирует снизить уровень бедности до одного процента и увеличить средний класс до 50%, сообщает издание VNExpress.

Согласно плану, стимулирование развития частного сектора, человеческого капитала и инноваций в рамках Четвертой промышленной революции станет движущей силой экономического роста. Вьетнам также надеется, что число частных предприятий увеличится до 2 млн, и что к 2020 г. они будут формировать 50% ВВП, а к 2030 г. — 60−65%.

По словам премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, Вьетнам должен сосредоточиться на создании цифровой инфраструктуры, реформировать механизм набора персонала и сосредоточить усилия на подготовке кадров, чтобы использовать Четвертую промышленную революцию в качестве движущей силы роста.