Таможенные сборы во Вьетнаме достигли $12,14 млрд

Ханой, , 23:52 — REGNUM Главный таможенный департамент Вьетнама сообщает, что в 2018 г. таможня принесла в бюджет Вьетнама 284,2 трлн донгов ($12,14 млрд). По сравнению с предыдущим годом рост сумма выросла на 7,27%.

Подобный рост стал возможен благодаря увеличению объемов внешней торговли. Совокупный импорт и экспорт за 11 месяцев 2018 г. составил $439,96 млрд, показав годовой рост в 13,3%. При этом экспорт вырос на 14,5%, достигнув объемов в $223,76 млрд, а импорт — на 12,1%, увеличившись до $216,2 млрд.

Только за ноябрь таможня принесла в бюджет Вьетнама более $59,8 млн. Кроме того, департамент подписал ряд соглашений о сотрудничестве с 39 банками, что позволило собрать $11,5 млрд через банки, сообщает издание Vietnam.net.

Кроме того, по словам Ле Мань Хунга, заместителя директора агентства по внешней торговле Главного таможенного департамента Вьетнама, 3325 предприятий в этом году оплатили пошлины в электронном виде.