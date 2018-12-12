Вьетнам намерен стать глобальным центром производства мебели

Ханой, , 20:47 — REGNUM В городе Хошимин прошла конференция, организованная Ассоциацией ремесел и деревообрабатывающей промышленности Вьетнама. В конференции приняли участие свыше 300 предприятий мебельной промышленности, сообщает издание Vietnam.net.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя Ассоциации Хьюинь Ван Хань заявил о том, что у Вьетнама есть все шансы стать глобальным центром по производству мебели. В настоящее время Вьетнам является одним из крупнейших экспортеров мебели, уступая лишь Китаю, Германии, Италии и Польше.

Хьюинь Ван Хань процитировал премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука, который призвал производителей мебели обращать больше внимания на качество производимой продукции и экологическую составляющую производства. В частности, необходим строгий контроль над происхождением сырья, так как часть древесины ввозится контрабандным путем с территорий соседних государств.

Кроме того, необходимо модернизировать существующее оборудование, повышать продуктивность рабочей силы. Вьетнамским мебельным фирмам предстоит поработать над дизайном и брендированием своей продукции, чтобы привлечь инвестиции из-за рубежа.

По словам председателя Ассоциации ремесел и деревообрабатывающей промышленности Вьетнама Нгуен Куок Кханя, в 2019 г. мебельную промышленность ждет рост, что связано с началом действия Зоны свободной торговли между Вьетнамом и ЕС, а также Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства.