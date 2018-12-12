В Госдуме оценили замену купюры в 5 тыс. рублей из-за переноса столицы ДФО

Москва, , 18:58 — REGNUM Перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) не повлечёт изменения купюры номиналом в пять тысяч рублей или же ее изъятия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 декабря заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству Михаил Емельянов.

«Это предположение смешно. Это шутка», — заявил Емельянов, комментируя возможность смены купюры в связи с переносом «столицы» ДФО.

В целом же депутат оценил перенос столицы скорее позитивно, хотя и подчеркнул, что в дальнейшем он несколько затормозит развитие самого Хабаровска.

«То, что перенос столицы из Хабаровска во Владивосток придаст стимул развитию Дальнего Востока, но в определённой степени затормозит Хабаровск — очевидно», — добавил он.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко выступил с предложением переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Идею поддержали полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, а позже и глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

10 декабря стало известно, что президент России Владимир Путин дал согласие на перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

Вместе с тем в самом ДФО предложение оценивается неоднозначно. Звучат также предположения: станет ли следующим шагом изъятие Хабаровска с купюры либо же вовсе последует ее изъятие.

Отметим, что на купюре номиналом в 5000 рублей изображен Хабаровск. На лицевой стороне купюры — памятник графу Муравьёву-Амурскому, а на оборотной стороне купюры — мост через реку Амур.

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