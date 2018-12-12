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Более миллиона человек трудоустроились во Вьетнаме в 2018 г

Экономика

Однако в предыдущем году трудовых контрактов было заключено на 4,5% больше

Ханой, 12 декабря 2018, 23:46 — REGNUM  Главное управление статистики Вьетнама сообщает, что за 11 месяцев 2018 г. вьетнамские предприятия заключили трудовые контракты более чем с 1,1 млн рабочих. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло снижение на 4,5%.

Рост количества людей, получивших работу, по сравнению с предыдущим годом отмечается в частном секторе промышленности (4,1%). Однако в государственном секторе отмечено снижение на 0,9%.

По отраслям, больше всего увеличился приток рабочей силы в легкую и обрабатывающую промышленность (рост на 3,4%). В то же время, в добывающий сектор пришло на 1,2% меньше людей.

Издание Vietnam+ сообщает, что в регионах ситуация обстоит следующим образом. Больше всего число трудовых контрактов увеличилось в Хайфоне (рост на 13%). Затем идет провинция Ба Риа-Вунгтау (6,8%), затем Ханой (5,8%). Хошимин показал рост в 1%. В то же время, на 12,3% меньше контрактов было заключено в Дананге, на 7,9% снизилось их число в провинции Бакнинь.

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Зарубежная хроника
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