Более миллиона человек трудоустроились во Вьетнаме в 2018 г

Ханой, , 23:46 — REGNUM Главное управление статистики Вьетнама сообщает, что за 11 месяцев 2018 г. вьетнамские предприятия заключили трудовые контракты более чем с 1,1 млн рабочих. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошло снижение на 4,5%.

Рост количества людей, получивших работу, по сравнению с предыдущим годом отмечается в частном секторе промышленности (4,1%). Однако в государственном секторе отмечено снижение на 0,9%.

По отраслям, больше всего увеличился приток рабочей силы в легкую и обрабатывающую промышленность (рост на 3,4%). В то же время, в добывающий сектор пришло на 1,2% меньше людей.

Издание Vietnam+ сообщает, что в регионах ситуация обстоит следующим образом. Больше всего число трудовых контрактов увеличилось в Хайфоне (рост на 13%). Затем идет провинция Ба Риа-Вунгтау (6,8%), затем Ханой (5,8%). Хошимин показал рост в 1%. В то же время, на 12,3% меньше контрактов было заключено в Дананге, на 7,9% снизилось их число в провинции Бакнинь.