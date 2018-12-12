Среда, 12 Декабря 2018 года
21:33:06 МСК

Японская экономика упала на 2,5%

Экономика

Экономика Японии сократилась в годовом исчислении на 2,5%

Токио, 12 декабря 2018, 21:11 — REGNUM  Правительство Японии сообщило, что нынешние сокращение японской экономики превзошло ожидания. Согласно предварительным данным, ожидалось сокращение в 1,2%, но официальные подсчеты составили 2,5%.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», причинами являются сокращение потребительских расходов, инвестиций в экономику, экспорта и стихийные бедствия, накрывавшие Японию с августа по октябрь. Данные показывают, что ВВП Японии снизился на 0,6% за июнь-сентябрь. В апреле-июне экономика переживала подъем, но после произошедших стихийных бедствий произошло резкое падение.

Однако в правительстве Японии также заявили, что общая тенденция экономического роста сохраняется, и в скором времени экономика восстановится.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить