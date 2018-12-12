Японская экономика упала на 2,5%

Токио, , 21:11 — REGNUM Правительство Японии сообщило, что нынешние сокращение японской экономики превзошло ожидания. Согласно предварительным данным, ожидалось сокращение в 1,2%, но официальные подсчеты составили 2,5%.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», причинами являются сокращение потребительских расходов, инвестиций в экономику, экспорта и стихийные бедствия, накрывавшие Японию с августа по октябрь. Данные показывают, что ВВП Японии снизился на 0,6% за июнь-сентябрь. В апреле-июне экономика переживала подъем, но после произошедших стихийных бедствий произошло резкое падение.

Однако в правительстве Японии также заявили, что общая тенденция экономического роста сохраняется, и в скором времени экономика восстановится.