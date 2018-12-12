На власти Алма-Аты подали в суд из-за смога

Астана, , 18:47 — REGNUM В Бостандыкском районном суде прошла подготовка к судебному разбирательству по иску жителя Алма-Аты, поданному против городской администрации из-за тяжелой экологической обстановки в бывшей столице Казахстана, пишет «Informburo.kz».

Истец сетует на то, что городские власти не обеспечивает экологическую безопасность населения, нарушая тем самым конституционные права граждан, а также требует тратить деньги налогоплательщиков в первую очередь на экологию, а уже потом на менее важные проекты.

«В ущерб жизненно важному приоритету обеспечения безопасности населения мэрия Алма-Аты направляет миллиардные суммы и усилия на иные, второстепенные и сомнительные по своей эффективности проекты, рассчитанные на ограниченное количество реципиентов. В то время как улучшение состояния воздушного бассейна даже на 11%, согласно заявлениям мэра Бауыржана Байбека для СМИ, с бюджетными затратами около 100 млрд тенге (17,9 млрд рублей) окажет воздействие на более 1,5 млн человек, формирующих экономику крупнейшего мегаполиса и донора республиканского бюджета», — говорится в исковом заявлении.

ИА REGNUM напоминает, что по данным экологов, уровень загрязнения воздуха в Алма-Ате в осенне-зимний период превышает норму в 7−8 раз. Содержание диоксида азота в городе превышает установленную норму в 2,2−3,5 раза, мелкодисперсных частиц — в 3 раза, а в отдельных районах даже в 10−15 раз.

Отметим, что 70% вредных веществ в атмосфере Алма-Аты — это выхлопные газы от 750 тысяч автомобилей, ежедневно колесящих по городу. Больше 10% — выбросы от ТЭЦ-2, которая работает на каменном угле. Еще около 20% приходится на частный сектор в тех районах, которые используют для отопления уголь, дрова и различный мусор — отходы швейного производства, старые автопокрышки и т. п.