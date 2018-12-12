В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Киев, , 18:34 — REGNUM Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников. Об этом 12 декабря в эфире одного из украинских телеканалов заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Транш был предоставлен на основе того, что Украина выполнила свои обязательства в этом контексте (о внедрении системы анализа электронных деклараций чиновников). Конечно, мы хотели бы, чтобы к этому процессу присоединились и парламентарии… Надеюсь, что и парламентарии проявят свою ответственность. Тех действий, которые сделало правительство и органы исполнительной власти, было достаточно для того, чтобы мы получили этот транш. Это значит, что Европейская комиссия признает то, что мы движемся в соответствии со своими обязательствами. Мы имеем доверие Европейской комиссии», — считает Климпуш-Цинцадзе.

По её словам, кредит ЕС будет направлен на пополнение валютных резервов Национального банка Украины и финансирование расходной части бюджета на 2019 год.

«Эти средства помогают нам обеспечить наши резервы. Эти средства помогут нам быть уверенными в том, что у нас есть возможность рассчитывать на нашу расходную часть бюджетных затрат», — добавила чиновница.

При этом Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что Международный валютный фонд также примет решение о выделении Киеву транша.

«Рассчитываем, что аналогичное решение примет МВФ. Тогда мы сможем увереннее смотреть в то, как проходить 2019 год», — подытожила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что ЕС выделил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Напомним, ранее МВФ и правительство Украину договорились о запуске новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года. В МВФ отметили, что предоставят Киеву очередной кредит после повышения тарифов на газ и отопление для населения.