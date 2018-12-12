На Уолл-стрит продолжает царить «умеренный оптимизм»

Нью-Йорк, США, , 18:39 — REGNUM Фондовый рынок США снова открылся в «зеленой зоне» — инвесторы продолжают надеяться на разрешение торговых споров между Китаем и США, 12 декабря передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 138,85 пункта (0,57%), до 24 509,09 пункта. Индекс S&P 500 начал торги с роста на 21,45 пункта (0,81%), до 2658,23 пункта. Индекс Nasdaq на открытии рынка вырос на 95,17 пункта (1,35%), до 7127,00 пункта.

Рост рынка связан с продолжающимся «умеренным оптимизмом» инвесторов в связи с ожидаемой отменой китайских пошлин на автомобили из США.

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