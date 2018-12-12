Около 1,5 тыс. дольщиков остались без денег и жилья в Крыму

Ялта, Крым, , 18:02 — REGNUM Около полутора тысяч человек в Крыму попались на уловки мошенников и остались без денег и жилья. Об этом 12 декабря журналистам сообщил республиканский вице-премьер Евгений Кабанов во время выездного совещания Совмина РК, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Люди, по большому счёту, остались наедине (со своими проблемами — прим. ИА REGNUM ), поэтому республика сейчас включается к решению этой проблемы. Мы со стороны исполнительных органов власти сделаем всё возможное для её решения. Это крайне непросто, но делаем всё возможное», — отметил чиновник, который до вступления в должность являлся одним из крупнейших застройщиков на полуострове.

Евгений Кабанов также посоветовал жителям и гостям полуострова более ответственно подходить к покупке жилья в Крыму, особенно на южном берегу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в местном правительстве сообщили, что Ялта является лидером среди регионов полуострова по количеству незаконно возведённых объектов недвижимости.

Читайте ранее в этом сюжете: Ялта — абсолютный лидер по числу самостроев в Крыму